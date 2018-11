Osmozis : OSMOZIS va à la rencontre des investisseurs individuels au salon ACTIONARIA les 22 et 23 novembre 2018

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, est heureux d'annoncer sa participation à l'édition 2018 du Salon ACTIONARIA, le rendez-vous annuel des investisseurs individuels, qui a lieu les 22 & 23 novembre 2018 au Palais des Congrès à Paris.

Ces deux journées seront l'occasion pour les deux dirigeants d'OSMOZIS de dialoguer avec les actionnaires individuels actuels, les futurs actionnaires et les journalistes, de commenter l'activité de l'entreprise et d'évoquer la stratégie ainsi que les perspectives de développement.

OSMOZIS sera présent :

Stand B27 - Niveau 2 - hall MAILLOT

Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris

RER C : Neuilly-Porte Maillot – Métro 1 : Porte Maillot



Gérard TREMBLAY interviendra, le jeudi 22 novembre de 18h50 à 19h00, à l'Agora des Présidents.

Pour effectuer une demande de badge qui vous donnera un accès gratuit au salon ACTIONARIA, valable les deux jours, copiez le lien internet suivant sur votre navigateur et laissez-vous guider : http://www.actionaria.com/inscription-gratuite/code-invitation.htm





A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit un parc installé et propriétaire de plus de 24 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2018.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com





CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com



ACTUS finance & communication

Natacha MORANDI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com / sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56052-cp_osmozis_actionaria.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews