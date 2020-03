Communiqué de Presse

Clapiers, le 4 mars 2020

OsmoGestion, le nouveau logiciel d'OSMOZIS pour gérer aisément les activités dans les structures d'accueil religieuses

Premier opérateur de réseaux multi-services IOT dédiés au monde du tourisme en Europe, OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) dispose désormais d'une solution OsmoGestion intégrant les besoins spécifiques des structures d'accueil religieuses, centres spirituels et abbayes : un logiciel spécialement conçu pour organiser au mieux les activités, les repas et la communication au sein de ces centres.

Un outil complet et adapté aux activités des centres spirituels !

Entièrement personnalisable et adapté aux activités des gestionnaires de centres spirituels, abbayes et maisons d'accueil, OsmoGestion est un logiciel qui répond à toutes les demandes liées aux besoins spécifiques des centres spirituels.

Grâce au service, la gestion des séjours, l'accueil de groupes extérieurs, le programme de chaque animateur/employé ou l'organisation d'ateliers, devient fluide et gérable en quelques clics.

Comme explique la sœur Colette, de l'Abbaye Notre Dame de Brialmont en Belgique, équipée de cet outil depuis octobre 2019 : « nous utilisons OsmoGestion depuis quelques mois et nous sommes très satisfaits. L'ancien logiciel est devenu obsolète et ne répondait plus à nos demandes. Le logiciel installé par OSMOZIS est beaucoup plus réactif, avec une présentation claire. Il est assez aisé aussi au niveau utilisation, nous n'avons pas rencontré des problèmes particuliers jusqu'ici.

OsmoGestion est très pratique pour gérer les réservations, et il nous permet surtout d'avoir accès aux mêmes données en temps réel, à la réception et au service comptabilité.

Par ailleurs, nous nous servons également du logiciel pour organiser l'emploi du temps du personnel entretien et ménage, point essentiel également dans notre planning quotidien. Par exemple on est en mesure de rappeler une tâche importante à faire ou signaler un problème détecté qui nécessite une intervention. Le personnel a un code d'accès unique et peut consulter le tableau de bord à tout moment ».

Un service de gestion avec de nombreux avantages

Grâce à ses multiples fonctionnalités, OsmoGestion permet de gérer plusieurs services en même temps de manière claire et cadrée. Les utilisateurs peuvent facilement optimiser le planning des réservations, prévoir les événements à venir, planifier des activités, gérer les stocks d'équipements ou encore visualiser l'historique de chaque client. Ils sont en mesure également de préparer des mailings collectifs en fonction de leur événement à venir et l'envoyer à leur clientèle fidèle.

La gestion des réservations ainsi que les services internes dans un établissement n'ont jamais été si bien organisés !

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de logiciels de gestion de centres de vacances et spirituels ainsi que de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés au monde du tourisme. En une décennie, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus d'environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de logiciels de gestion et de services connectés pour les espaces de vacances et spirituels (accès Internet Haut Débit et services connectés professionnels pour aider les gérants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

© 2020 ActusNews