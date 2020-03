Clapiers, le 31 mars 2020

POURSUITE DE L'ACTIVITÉ DURANT L'ÉPIDEMIE DE COVID-19

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, fait le point sur la poursuite de son activité dans le contexte exceptionnel provoqué par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19).

Osmozis a déployé, dès les annonces gouvernementales précisées, un plan d'action visant à permettre la poursuite de ses activités durant la crise sanitaire actuelle, tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses collaborateurs et de leurs proches.

Grâce à la mise en place d'outils digitaux et de solutions « Cloud », le télétravail a pu être rapidement généralisé pour la grande majorité des effectifs. En outre, les activités d'Osmozis sur le terrain d'études d'ingénierie, de SAV et d'installation de réseaux Wifi et d'objets connectés, essentielles en cette période pour l'accès à internet de nombreux résidents de campings et centre de vacances, se poursuivent.

Dans ce cadre, le Groupe a ainsi mis en œuvre toutes les recommandations en matière de distanciation, tout en renforçant fortement les mesures d'hygiène de précaution, avec des interventions sur le terrain en équipes réduites au minimum, permettant d'éviter au maximum les contacts.

Toutefois, le confinement généralisé en Europe a entrainé la fermeture temporaire des campings aux vacanciers, entrainant une baisse mécanique de la facturation directe des abonnements d'accès internet Wifi dans le cadre des contrats « Partage[1]», avec un impact maitrisé à ce stade sur le chiffre d'affaires compte tenu de la saisonnalité de l'activité très concentrée sur les mois de juillet et août.

Le Groupe fera appel si besoin à l'éventail de mesures mis en place par le gouvernement français et les banques durant cette période et fera un premier point d'étape à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires semestriel.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2019-2020, le 21 avril 2020

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

[1] Offre partage, facturation directe de la consommation des accès Internet aux vacanciers.

