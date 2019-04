Clapiers, le 03 avril 2019

PREMIER SEMESTRE EN CROISSANCE ET PERSPECTIVE DE CROISSANCE RENTABLE POUR l'EXERCICE

Chiffre d'affaires en hausse de +5,8% ;

Finalisation en cours de l'acquisition du Groupe EWI-Médiawifi ;

Signature d'un contrat global avec Vacanceselect, premier groupement de campings en Europe ;

Perspective de croissance et de retour à l'équilibre financier pour l'exercice 2018-2019.

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM) premier opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, présente son chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2018-2019 (période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019).

Données non auditées – en k€ S1

2017-2018 S1

2018-2019 Variation nette ACCÈS INTERNET 1 831 1 899 +3,7% dont France 1 556 1 602 +3,0% dont hors France 275 297 +8,0% SERVICES CONNECTÉS 210 261 +24,3% dont France 208 254 +22,1% dont hors France 2 7 +250,0% TOTAL GROUPE 2 041 2 160 +5,8%

Du fait du caractère fortement saisonnier de l'activité d'OSMOZIS, le chiffre d'affaires semestriel est le reflet d'une période au cours de laquelle le Groupe ne réalise qu'une part mineure de son chiffre d'affaires annuel[1]. En effet, sauf à de très rares exceptions, les campings et villages vacances sont fermés à partir de fin septembre et n'ouvrent à nouveau qu'au mois d'avril.

Chiffre d'affaires semestriel en croissance

Le chiffre d'affaires d'OSMOZIS s'élève à 2 160 K€ au premier semestre, en croissance de 5,8% par rapport au premier semestre de l'exercice précèdent. Cette performance est tirée par une augmentation du parc (245 820 emplacements couverts ou à couvrir à fin février 2019) et une hausse de la consommation de services :

Le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 1 899 K€ en croissance de 3,7% grâce à l'extension continue du réseau, ainsi qu'à l'accélération de la conversion de l'offre Partage vers l'offre Premium, offrant une sécurité accrue avec des contrats de 5 ans a revenu déterminé.

Le chiffre d'affaires SERVICES CONNECTÉS s'élève à 254 K€ en croissance soutenue de 22,1% portée par les services professionnels OsmoCam et OsmoAlert. Les services connectés représentent une part croissante du chiffre d'affaires total, à hauteur de 12% au premier semestre 2018-2019 (+2 points en un an).

Ce semestre confirme également le retour à une croissance globale en France (+5,2%) et la poursuite du déploiement international (+9,7%).

Signature d'un contrat global avec Vacanceselect

Osmozis poursuit sa dynamique commerciale avec la confiance de Vacanceselect, premier groupement de campings en Europe et client historique du Groupe (55 sites et plus de 18 000 emplacements). L'accord porte sur le déploiement du service Wifi et de services connectés dont OsmoAlert. Ces sites bénéficieront aussi de la nouvelle technologie innovante « Seamless Roaming » d'Osmozis, permettant à un utilisateur une navigation sans déconnexion lors de ses déplacements sur son site de vacances.

Objectif de croissance rentable sur l'exercice en cours

Afin de poursuivre son développement commercial, tout en s'inscrivant dans une trajectoire de rentabilité, OSMOZIS active ses trois grands axes stratégiques :

La poursuite de l'expansion européenne, avec des ressources commerciales allouées en priorité sur les marchés les plus profitables pour le Groupe (Espagne et Italie).

La montée en puissance de la vente de services connectés professionnels, avec un enrichissement continu de l'offre et la capacité à déployer certains services sur des sites non équipés par OSMOZIS en accès internet WiFi. Cette dynamique sera entretenue par le lancement prochain d'un logiciel, issu des solutions développées par Logmis (société acquise fin 2017) permettant le management de l'ensemble d'un site de vacances (marketing, administratif et commercial). Il permettra la gestion de la totalité des objets connectés déployés par OSMOZIS.

La croissance externe, avec l'annonce du projet d'acquisition du Groupe EWI-Médiawifi afin d'accélérer la conquête de parts de marché dans un secteur en voie de consolidation. Le Groupe confirme son objectif d'un closing le 30 avril 2019. Les deux entreprises travaillent déjà à un plan d'intégration à 100 jours qui se finira le 30 juin 2019.

En outre, la finalisation, en décembre 2018, de l'intégration de Logmis au sein du Groupe a permis de réduire les coûts de structure d'environ 100 K€ en année pleine.

Pour l'exercice en cours, OSMOZIS confirme son ambition de réaliser une croissance organique par rapport à l'exercice précédent (8,4 M€) à laquelle viendra s'ajouter la contribution du Groupe EWI-Médiawifi (de l'ordre de 2 M€ en année pleine), soit un volume d'affaires global de l'ordre de 11 M€[2] en équivalent année pleine. Osmozis se focalise sur des contrats à forte valeur ajoutée et la maîtrise de ses coûts de structure et confirme ainsi son ambition de réaliser un exercice 2018-2019 bénéficiaire.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats du premier semestre 2018-2019, le 22 mai 2019.

[1] A titre d'exemple, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 a généré 24% du chiffre d'affaires annuel

[2] Contre un précédent objectif de 12 M€

