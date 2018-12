Osmozis : RÉSULTATS 2017/2018 : RETOUR À LA RENTABILITÉ AU 2ÈME SEMESTRE et CONFIRMATION DE LA FEUILLE DE ROUTE

Clapiers, le 17 décembre 2018

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés à l'hôtellerie de plein air en Europe, annonce ses résultats pour l'exercice 2017/2018 (période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018) arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 17 décembre 2018.

Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Gérard Tremblay, Président Directeur Général d'OSMOZIS, déclare : « Après avoir retrouvé le chemin de la croissance, nous démontrons notre capacité à redevenir rentable grâce à une structure de coûts parfaitement maîtrisée. Nous confirmons ainsi notre feuille de route en capitalisant sur cette bonne santé retrouvée et sur notre volonté réaffirmée de jouer un rôle fédérateur dans un marché encore très atomisé. Nous avançons ainsi sur une opération de croissance externe que nous espérons finaliser début 2019. »

Chiffre d'affaires annuel en croissance de +5%

Données auditées – en K€ 2016/2017 2017/2018 Variation Chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET 7 604 7 859 +3% Chiffre d'affaires SERVICES CONNECTÉS 415 560 +35% Chiffre d'affaires total 8 020 8 419 +5%

Au terme de l‘exercice 2017/2018, OSMOZIS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 419 K€, en croissance de 5%[1] sur un an. Le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 7 859 K€ (+3%) marquant un retour à la croissance grâce au gain de nouveaux emplacements (+4,3% sur un an soit 240 389 emplacements couverts ou à couvrir à fin août 2018) et à la migration réussie de l'offre Partage[2] en offre Premium[3] et au succès grandissant du forfait Famille[4]. Le chiffre d'affaires SERVICES CONNECTÉS s'élève à 560 K€, en croissance de +35% grâce à la demande croissante de services professionnels. L'acquisition stratégique de Logmis contribue de façon marginale dans l'activité de l'exercice avant le lancement, réalisé à l'automne, d'une nouvelle version du logiciel de gestion. Logmis est entrée dans le périmètre de consolidation au 1er décembre 2017, soit 9 mois d'activité.

Hausse de l'excédent brut d'exploitation

Données auditées – en K€ 2016/2017 S1

2017/2018 S2

2017/2018 2017/2018 Chiffre d'affaires 8 020 2 041 6 378 8 419 EBE[5] 1 263 -740 2 349 1 609 % du chiffre d'affaires 15,7% NS 36,8% 19,1% Dotations nettes aux amortissements, provisions

et transferts de charges -2 304 -1 111 -1 044 -2 155 Résultat d'exploitation -1 041 -1 851 1 305 -546 Résultat financier -650 -180 -155 -335 Résultat exceptionnel -1 54 - 54 Impôts 501 368 -228 140 Résultat net du Groupe -1 191 -1 608 921 -687

L'effet de levier de la croissance sur une structure de coûts parfaitement maîtrisée permet, conformément aux prévisions du Groupe, un retour à la rentabilité sur le 2nd semestre de l'exercice. L'excédent brut d'exploitation atteint ainsi 19,1% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017/2018, en progression de +3,4 points sur un an.

Le résultat d'exploitation a ainsi doublé au 2ème semestre, à 1 305 k€, et s'inscrit en amélioration de 48% sur l'ensemble de l'année à -546 K€. Cette performance est d'autant plus remarquable que le Groupe a poursuivi ses investissements dans son déploiement international (structuration des filiales en Allemagne et aux Pays-Bas) et dans son offre produit, au travers notamment de l'acquisition de Logmis. Les filiales hors France ont ainsi généré un résultat d'exploitation (avant annulation des flux intragroupes) de -328 K€.

Le résultat financier (-335 K€) intègre 141 K€ de dépréciation des titres Osmozis détenus dans le cadre du contrat de liquidité. Après prise en compte de cette charge, partiellement compensée par un produit exceptionnel lié à la finalisation de l'acquisition de Logmis et à un produit d'impôt de 140 K€, le résultat net du groupe atteint -687 K€ contre -1 191 K€ un an plus tôt.

Forte hausse de la marge brute d'autofinancement et endettement financier net maîtrisé

Données auditées – en K€ 31/08/2017 31/08/2018 Capitaux propres 8 434 7 752 Endettement financier 9 842 9 098 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 8 112 4 825 Endettement financier net 1 730 4 273

Au cours de l'exercice, le Groupe a procédé au remboursement d'obligations convertibles en actions pour un montant de 2 189 K€ (prime de non conversion incluse). Cette opération a permis de supprimer une dilution potentielle d'environ 10% pour ses actionnaires.

Cette opération, ainsi que le financement de l'activité, ont été financé par la marge brute d'autofinancement (+1 445 K€), multipliés par 2,3 en 1 an, et par la souscription à trois nouveaux emprunts bancaires à 5 ans pour un montant total de 3 835 K€.

Au 31 août 2018, les capitaux propres d'OSMOZIS s'établissaient à 7 752 K€ pour un endettement financier net[6] de 4 273 K€. Celui-ci reste maîtrisé à un peu moins de 2,7 fois l'excédent brut d'exploitation.

Confirmation des objectifs de croissance rentable

Comme annoncé en octobre dernier, OSMOZIS met en place sa feuille de route afin d'accélérer son développement commercial. Cette stratégie est articulée autour de trois grands axes :

La poursuite de l' expansion européenne avec l'objectif de démarrer l'activité au Royaume-Uni au cours de l'exercice 2018-2019. Avec 12% des emplacements en Europe, le Royaume-Uni constitue le 3 ème marché et le dernier non encore prospecté. OSMOZIS aura ainsi des antennes commerciales couvrant 80% des campings et villages de vacances en Europe.

avec l'objectif de démarrer l'activité au Royaume-Uni au cours de l'exercice 2018-2019. Avec 12% des emplacements en Europe, le Royaume-Uni constitue le 3 marché et le dernier non encore prospecté. OSMOZIS aura ainsi des antennes commerciales couvrant 80% des campings et villages de vacances en Europe. La montée en puissance de la vente de services connectés professionnels avec un enrichissement continu de l'offre et la capacité à déployer certains services sur des sites non équipés par OSMOZIS en accès internet WiFi. Les services deviennent ainsi un vecteur de conquête commerciale, y compris sur des sites déjà équipés de réseaux Wifi par des concurrents.

professionnels avec un enrichissement continu de l'offre et la capacité à déployer certains services sur des sites non équipés par OSMOZIS en accès internet WiFi. Les services deviennent ainsi un vecteur de conquête commerciale, y compris sur des sites déjà équipés de réseaux Wifi par des concurrents. L'étude d'opportunités de croissance externe afin d'accélérer la conquête de parts de marché dans un secteur en voie de consolidation. Outre l'apport immédiat de chiffre d'affaires additionnel, cette stratégie offre ensuite d'importantes synergies par l'ajout des services professionnels.

Dans ce contexte, OSMOZIS se fixe comme objectif d'atteindre 12 M€ de chiffre d'affaires au terme de l'exercice 2018/2019, mixant croissance organique sur le périmètre actuel et l'apport en année pleine d'une acquisition en cours de négociation, puis 20 M€ à horizon août 2022. Grâce à l'effet de levier de la croissance sur les marges, le Groupe vise désormais un EBE[7] de 20% à horizon août 2019 et 30% à la fin du plan.

Prochain rendez-vous :

Activité du 1er trimestre 2018/2019, le mercredi 9 janvier 2019, après Bourse

A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit un parc installé et propriétaire de plus de 21 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2018.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

[1] Contre une précédente estimation à +7% publiée le 8 octobre 2018 avant audit des comptes

[2] Formule Partage : Facturation des frais d'installation puis partage des revenus issus de la consommation des vacanciers avec l'exploitant.

[3] Formule Premium : Abonnement forfaitaire (installation + consommation) facturé à l'exploitant

[4] Forfait famille : trois utilisateurs pour le prix d'1,7.

[5] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges

[6] Endettement financier net : emprunts et dettes financières – disponibilités et valeurs mobilières de placement

