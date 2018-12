Osmozis : vise 12 millions d'euros de CA en 2018/2019

18/12/2018 | 15:45

Le groupe Osmozis a indiqué hier se fixer comme objectif d'atteindre 12 millions d'euros de chiffre d'affaires au terme de l'exercice 2018/2019, 'mixant croissance organique sur le périmètre actuel et l'apport en année pleine d'une acquisition en cours de négociation', puis 20 millions d'euros à horizon août 2022.



Pour le compte de son exercice 2017/2018, l'opérateur de réseaux Wifi multi-services a fait état d'un chiffre d'affaires de 8,419 millions d'euros, en hausse de 5% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation s'affiche à -0,546 millions d'euros, et le résultat net en perte de 0,687 millions d'euros.





