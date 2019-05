OSRAM Licht : Accélération baissière en vue 13/05/2019 | 06:58 vente En cours

Cours d'entrée : 28.76€ | Objectif : 26.04€ | Stop : 31.02€ | Potentiel : 9.46% Le sens baissier est toujours privilégié sur le titre OSRAM Licht avec l'augmentation des volumes et de la volatilité constatées au cours des dernières séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 26.04 €. Graphique OSRAM LICHT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 26.59 EUR en données hebdomadaires.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Equipements et composants électriques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. OSRAM LICHT -24.42% 3 119 KEYENCE CORPORATION 23.19% 73 758 SCHNEIDER ELECTRIC SE 19.39% 46 390 EMERSON ELECTRIC 12.02% 41 137 NIDEC CORPORATION 25.31% 40 403 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 18.65% 36 323 JOHNSON CONTROLS INTERNATIO.. 33.83% 35 635 EATON CORPORATION PLC 18.69% 34 478 MURATA MANUFACTURING CO., L.. -64.60% 30 917 TE CONNECTIVITY 20.20% 30 624 KYOCERA CORP 29.80% 23 694

Données financières (€) CA 2019 3 578 M EBIT 2019 66,6 M Résultat net 2019 -170 M Dette 2019 325 M Rendement 2019 3,75% PER 2019 - PER 2020 23,89 VE / CA 2019 0,87x VE / CA 2020 0,82x Capitalisation 2 776 M Prochain événement sur OSRAM LICHT 31/07/19 Q3 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 35,1 € Ecart / Objectif Moyen 22% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Olaf Berlien Chief Executive Officer Peter Bauer Chairman-Supervisory Board Ingo Bank Chief Financial Officer Stefan Horst Michael Kampmann Chief Technology Officer Christine Bortenlänger Independent Member-Supervisory Board