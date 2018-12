OSRAM Licht : La baisse prend le dessus 11/12/2018 | 09:26 vente En cours

Cours d'entrée : 38.98€ | Objectif : 30€ | Stop : 44€ | Potentiel : 23.04% Toujours ancrée dans une tendance de fond baissière, la valeur OSRAM Licht ne devrait pas connaitre de reprise dans les séances à venir.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 30 €. Graphique OSRAM LICHT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.85 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 21.47 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Equipements et composants électriques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. OSRAM LICHT -48.34% 4 260 KEYENCE CORPORATION -13.58% 62 170 SCHNEIDER ELECTRIC SE -13.83% 40 168 EMERSON ELECTRIC -10.25% 39 166 NIDEC CORPORATION -15.22% 36 249 MURATA MANUFACTURING CO., L.. 2.89% 31 938 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. -12.62% 31 610 EATON CORPORATION PLC -9.82% 30 914 JOHNSON CONTROLS INTERNATIO.. -15.11% 29 893 TE CONNECTIVITY -22.04% 25 415 ROCKWELL AUTOMATION -17.72% 19 329

