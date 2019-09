Osram : Advent et Bain Capital font une contre-offre

25/09/2019 | 16:13

Les sociétés de capital-investissement américaines Advent et Bain Capital ont fait une contre-offre au groupe allemand d'éclairage Osram Licht.



Osram a déclaré qu'Advent et Bain Capital pourraient proposer une 'prime significative' par rapport à l'offre actuelle d'ams sur le fabricant autrichien de 38,50 euros par action.



Bain Capital avait déjà soumis une offre initiale en juillet avec son partenaire Carlyle, au prix de 35 euros par action. Les conseils de direction et de surveillance d'Osram avaient renoncé à cette offre.



Les sociétés Advent et Bain Capital ont déclaré qu'elles souhaitaient que leur offre ferme soit supérieure à celle d'ams, non seulement en termes de prix, mais également en termes de stratégie et de perspectives de croissance pour Osram.



