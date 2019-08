Osram Licht : bondit après l'offre de rachat d'AMS

12/08/2019 | 11:13

Osram Licht grimpe de 8,6% à Francfort alors qu'AMS annonce lui avoir soumis une offre de rachat sur 100% de son capital, à un prix de 38,5 euros par action, soit une prime de 10% sur celui proposé le 4 juin dernier par Bain Capital et The Carlyle Group.



Le fabricant autrichien de semi-conducteurs attend de ce rapprochement des synergies de coûts et de revenus à un rythme annuel avant impôt de plus de 300 millions d'euros, et un effet relutif sur son BPA dans la première année après la finalisation.



Il a toutefois demandé au fournisseur allemand de solutions d'éclairage de renoncer à l'accord arrêté avec Bain et Carlyle pour permettre le lancement de son offre, qui s'accompagne de 'toute une série d'engagements s'adressant à toutes les parties prenantes'.



