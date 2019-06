Osram : cession d'une activité à Stern Stewart Capital

25/06/2019 | 11:40

Osram fait part d'un accord pour céder son activité de luminaires Siteco, représentant environ 900 employés et plus de 200 millions d'euros de revenus en 2018, à Stern Stewart Capital, bras d'investissement du groupe de conseil stratégique munichois Stern Stewart.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, s'inscrit dans la transformation d'Osram en une 'entreprise de hautes technologies' centrée sur les technologies à base de semi-conducteurs pour la conduite autonome et les produits d'éclairage connectés.



