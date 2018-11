Osram : chute sur deux notes d'analystes défavorables

12/11/2018 | 13:26

Osram Licht recule de 3,8% à Francfort, sur fond de deux notes défavorables d'UBS et de Berenberg qui, s'ils gardent des recommandations à 'neutre' et à 'conserver' respectivement, réduisent chacun leurs objectifs de cours.



Dans sa note de recherche, UBS abaisse ainsi sa cible de 40 à 37 euros, jugeant qu'il est trop tôt pour devenir constructif sur le titre, et notamment que le prochain trimestre sera plus décisif que le précédent.



De leur côté, les analystes de Berenberg font passer leur objectif de cours de 40 à 38 euros, considérant que 2019 constituera 'une nouvelle année de défis' pour le fournisseur allemand de solution d'éclairage.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.