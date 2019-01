Osram : en hausse avec une cession d'activité

16/01/2019 | 15:27

Osram avance de 2,6% à Francfort, après l'annonce par le groupe de solutions d'éclairage d'un accord pour la cession de Sylvania Lighting Solutions, son activité de services en Amérique du Nord.



Cette activité sera vendue au groupe de distribution électronique Wesco International pour un prix 'se chiffrant en dizaines de millions d'euros'. La transaction devrait être finalisée au cours de ce premier trimestre.



L'Allemand, de plus en plus concentré sur la photonique, la visualisation et la technologie de senseurs, va ainsi sortir de son périmètre une activité employant environ 220 personnes, et générant plus de 100 millions de dollars de ventes annuelles.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.