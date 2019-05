Osram : lance de nouveaux dispositifs LED pour les fermiers

22/05/2019 | 14:57

Le groupe Osram annonce ce mercredi proposer de nouveaux outils d'éclairage à LED en Europe, qui faciliteront la culture des plantes pour les agriculteurs pendant les mois d'hiver.



Cette annonce fait suite à l'acquisition par Osram, l'année dernière, de Fluence Bioengineering, un fournisseur texan d'éclairage LED écoénergétique pour la production de cultures commerciales.



Ces systèmes d'éclairage à LED ont été conçus pour aider les agriculteurs à atteindre des rendements et une qualité supérieurs à ceux de l'éclairage horticole traditionnel en serre et en culture multicouche.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.