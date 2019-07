Osram : soutien des instances dirigeantes au projet de rachat

05/07/2019 | 08:44

Les conseils de direction et de surveillance d'Osram Licht ont annoncé jeudi soir leur soutien à la proposition engageante de rachat de la part des capitaux-investisseurs Bain Capital et The Carlyle Group, à un prix de 35 euros par action.



'Bain et Carlyle sont les bons partenaires pour Osram au bon moment', juge son directeur général Olaf Berlien. 'Ils soutiennent notre stratégie et facilitent la croissance. Chacun s'engage pour nos employés et offrent aux actionnaires une prime attractive'.



Le prix proposé représente une prime de l'ordre de 21% sur le cours avant la première annonce de Bain et Carlyle, ainsi qu'une valeur d'entreprise d'environ quatre milliards d'euros. Pour leur projet d'OPA, ils prévoient un seuil minimal d'acceptation de 70%.



