AMS relance une offre sur Osram mais abaisse le seuil d'acceptation

Données financières (EUR)
CA 2019 3 484 M
EBIT 2019 -40,0 M
Résultat net 2019 -181 M
Dette 2019 294 M
Rendement 2019 2,85%
PER 2019 -20,5x
PER 2020 42,2x
VE / CA2019 1,14x
VE / CA2020 1,09x
Capitalisation 3 670 M

Tendances analyse technique OSRAM LICHT AG
Court Terme Moyen Terme Long Terme
Tendances Neutre Haussière Neutre

Consensus
Vente Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 13
Objectif de cours Moyen 39,21 €
Dernier Cours de Cloture 38,97 €
Ecart / Objectif Haut 79,6%
Ecart / Objectif Moyen 0,61%
Ecart / Objectif Bas -25,6%

Dirigeants
Nom Titre
Olaf Berlien Chief Executive Officer
Peter Bauer Chairman-Supervisory Board
Ingo Bank Chief Financial Officer
Stefan Horst Michael Kampmann Chief Technology Officer
Christine Bortenlänger Independent Member-Supervisory Board

Secteur et Concurrence
Var. 1janv Capitalisation (M$)
OSRAM LICHT AG 2.77% 4 082
KEYENCE CORPORATION 24.28% 74 198
SCHNEIDER ELECTRIC SE 37.64% 49 966
EMERSON ELECTRIC 13.89% 41 858
NIDEC CORPORATION 25.56% 40 410
DAIKIN INDUSTRIES,LTD. 27.64% 39 182