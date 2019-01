16/01/2019 | 11:08

UBS a relevé à l'achat son conseil sur le titre de l'aciériste inox finlandais Outokumpu, contre une précédente position neutre. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté à 5,30 euros (- 0,30 euro), ce qui augure d'un potentiel de hausse de l'ordre de 35%.



'Selon nous', attaque une note de recherche, 'le marché intègre un scénario de récession, négligeant ainsi plusieurs catalyseurs dont pourrait découler une hausse d'environ 10% du résultat d'exploitation en 2019'. Tout d'abord, 'les cours de l'acier inoxydable en Europe sont plus élevés que ne le suggèrent les chiffres de plusieurs fournisseurs de données', argumente UBS, sur la base de ses propres calculs.



Ensuite, la baisse de l'euro contre le dollar américain devrait doper la rentabilité d'exploitation de la branche Ferrochrome.



Enfin, les opérations de refinancement de sa dette (plus de 500 millions d'euros depuis 2016) menées par le groupe ont réduit les intérêts de 41 millions d'euros l'an, ce qui selon UBS induit 0,9 euro de valeur supplémentaire par action, et ne serait pas factorisé par les cours actuels.





