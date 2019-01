Outokumpu : en forte hausse sur un relèvement de broker

16/01/2019 | 15:51

Outokumpu grimpe de 3,8% à Helsinki, soutenu par UBS qui a relevé de 'neutre' à 'achat' son conseil sur le titre de l'aciériste inox finlandais, son objectif de cours à 12 mois ajusté à 5,30 euros augurant d'un potentiel de hausse de l'ordre de 35%.



'Selon nous, le marché intègre un scénario de récession, négligeant ainsi plusieurs catalyseurs, dont pourrait découler une hausse d'environ 10% du résultat d'exploitation en 2019', estime l'intermédiaire financier.



UBS affirme ainsi que 'les cours de l'inox en Europe sont plus élevés que ne le suggèrent les chiffres de plusieurs fournisseurs de données', et que la baisse de l'euro contre le dollar devrait doper la rentabilité d'exploitation de la branche Ferrochrome.



