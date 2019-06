Outotec : +23% en trois séances

Le montant du contrat, sur le projet Udokan de Baikal Mining Co (district de Kalarsky, à l'extrême est de la Russie) est d'environ 250 millions d'euros, dont 35 millions d'euros seront enregistrés dans le carnet de commandes pour le trimestre s'achevant en juin. La prestation d'Outotec comprend l'ingénierie de base et de détail du concentrateur et de l'usine hydrométallurgique de cuivre, l'approvisionnement, la livraison de l'équipement de traitement principal ainsi que la supervision des installations, la formation et les services de mise en route.



Le nouveau complexe métallurgique devrait fonctionner avec une capacité annuelle de 12 Mt de minerai et produire 130 000 t de cuivre sous forme de concentré de sulfures à haute teneur et de cathodes. Les principales livraisons d'Outotec devraient avoir lieu en 2020.



Markku Tersvasara, PDG d'Outotec, a déclaré : "Udokan est le troisième plus grand gisement de cuivre non développé connu au monde. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir été choisis comme partenaire technologique dans ce projet important. Nos technologies et services éprouvés permettent à Baikal Mining Company de développer ses opérations de manière durable et de tirer le meilleur parti de ses actifs."