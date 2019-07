Outotec Oyj : Hausse de volatilité 31/07/2019 | 10:32 achat En cours

Cours d'entrée : 5.584€ | Objectif : 6€ | Stop : 5.24€ | Potentiel : 7.45% L'impulsion haussière observée récemment a libéré un nouveau potentiel haussier pour le titre Outotec Oyj.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6 €. Graphique OUTOTEC OYJ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.96 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 6.52 EUR.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 5.53 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Sous-secteur Usines industrielles Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. OUTOTEC OYJ 78.14% 1 110 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENG.. 9.33% 4 199 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD --.--% 2 678 FLSMIDTH & CO -4.98% 2 078 NICHIAS CORPORATION 6.46% 1 180 TAIKISHA LTD 11.84% 1 042 TOYO ENGINEERING CORP -8.89% 194

Données financières (EUR) CA 2019 1 341 M EBIT 2019 92,3 M Résultat net 2019 54,9 M Dette 2019 297 M Rendement 2019 0,85% PER 2019 19,8x PER 2020 13,1x VE / CA2019 0,99x VE / CA2020 0,71x Capitalisation 1 032 M Prochain événement sur OUTOTEC OYJ 26/08/19 Journée investisseur Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 6,80 € Dernier Cours de Cloture 5,68 € Ecart / Objectif Haut 51,5% Ecart / Objectif Moyen 19,8% Ecart / Objectif Bas -4,86% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Markku Terasvasara President & Chief Executive Officer Matti Juhani Alahuhta Chairman Jari Matti Ålgars Chief Financial Officer Eija Aulikki Ailasmaa Independent Director Timo Olavi Ritakallio Vice Chairman