OZ Minerals Limited : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance

Données financières (AUD) CA 2019 1 089 M EBIT 2019 251 M Résultat net 2019 165 M Dette 2019 63,5 M Rendement 2019 2,23% PER 2019 19,5x PER 2020 15,4x VE / CA2019 3,05x VE / CA2020 2,47x Capitalisation 3 255 M Prochain événement sur OZ MINERALS LIMITED 29/10/19 International Mining and Resources Conference Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 10,91 AUD Dernier Cours de Cloture 9,92 AUD Ecart / Objectif Haut 26,0% Ecart / Objectif Moyen 10,0% Ecart / Objectif Bas -14,3% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Andrew Cole Chief Executive Officer, Executive Director & MD Rebecca Joy McGrath Independent Non-Executive Chairman Warrick Ranson Chief Financial Officer Tonianne Dwyer Independent Non-Executive Director Peter Christopher Wasow Independent Non-Executive Director