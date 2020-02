Pacific Drilling S A :  Drilling annonce la conclusion d'un accord de crédit renouvelable

Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un contrat de crédit renouvelable de première priorité d’une valeur de 50 millions USD avec Angelo Gordon Energy Servicer, LLC, en tant qu’agent administratif avec les prêteurs y étant partie (l’« Accord de crédit renouvelable »). La Société prévoit d’utiliser tout emprunt futur aux termes du Contrat de crédit renouvelable pour financer ses besoins en fonds de roulement et en dépenses en immobilisations.

En vertu de l’Accord de crédit renouvelable, les obligations de la Société sont garanties par toutes les filiales qui garantissent les Billets de premier rang à 8,375 % échéant en 2023 (les « Billets de premier rang ») et les Billets PIK de deuxième rang de 11,0/12,0 % échéant en 2024 (ensemble, les « Billets »).

L’Accord de crédit renouvelable est garanti par une sûreté de premier rang unique sur les comptes débiteurs de la Société et des garants, et une sûreté de premier rang partagée (avec les détenteurs des Billets de premier rang), sur tous les actifs servant de garantie en vertu de ces Billets de premier rang, avec un droit de remboursement prioritaire avant les autres titulaires de premier rang en cas d’action coercitive.

La facilité représente une partie de la capacité d’endettement permise de la Société en vertu des contrats régissant les Billets tout en préservant d’autres capacités d’endettement autorisées, telles que la capacité de contracter jusqu’à 50 millions USD à l’égard d’une facilité de location-acquisition ou de contracter jusqu’à 50 millions USD par le biais de notre quotité d’endettement général, qui peut être garanti.

Bernie Wolford, PDG de Pacific Drilling, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Angelo Gordon pour établir cette facilité de 50 millions USD sur trois ans. À l’heure où nous observons une constante amélioration du marché des navires de forage de haute spécification, cette facilité nous offre la souplesse financière nécessaire pour tirer parti de nouvelles opportunités. »

Todd Dittmann, directeur de l’énergie, chez Angelo Gordon, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec Pacific Drilling et son équipe de direction leader de l’industrie, pour fournir un accès important au capital qui, en combinaison avec les meilleurs clients de la Société, sa flotte jeune, et son portefeuille sûr, efficace et fiable de services de forage devraient créer une valeur significative pour toutes les parties prenantes. »

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage les meilleurs de leur catégorie et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné pour mission de dépasser les attentes de ses clients en leur fournissant les services de forage en eau ultra-profonde les plus sûrs, efficaces et fiables du secteur. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

