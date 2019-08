Pacific Drilling : Le PDG de Pacific Drilling va participer aux prochaines conférences des investisseurs dans l'industrie du pétrole et du gaz

Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD), l'un des principaux entrepreneurs de forage en eau profonde au monde, a annoncé aujourd'hui que son président-directeur général, Bernie Wolford, participera à la CEO Energy-Power Conference de Barclays à New York le mercredi 4 septembre 2019, et à la 26eOil & Offshore Conference annuelle de Pareto Securities à Oslo, en Norvège, le mercredi 11 septembre 2019. À la conclusion de chaque évènement, la présentation de Bernie Wolford sera disponible sur le site Web de Pacific Drilling à l'adresse www.pacificdrilling.com.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190828005808/fr/