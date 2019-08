Pacific Drilling : annonce une téléconférence sur ses résultats du deuxième trimestre 2019

Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) publiera lundi 12 août 2019, après la fermeture des marchés, un communiqué de presse annonçant ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019. Le communiqué de presse annonçant les résultats sera disponible sur le site Web de la société à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Une téléconférence dont l’objet est de discuter des résultats du deuxième trimestre suivra, mardi 13 août 2019, à 10 h, heure centrale des É.-U.

Pour accéder à la téléconférence, les participants doivent contacter l’opérateur de conférence téléphonique en composant le +1 800-353-6461 pour l’Amérique du Nord, ou le +1 334-323-0501 en dehors de l’Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début de l’appel programmé, et communiquer le code de confirmation 8853719. Une retransmission différée de l’appel sera disponible le lendemain. On pourra y accéder en composant le +1 888-203-1112 pour l’Amérique du Nord, ou le +1 719-457-0820 en dehors de l’Amérique du Nord, et en communiquant le code de confirmation 8853719.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

