Pacific Drilling : nomme James W. Harris au poste de directeur financier

Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD), l’un des leaders mondiaux du forage en eau profonde, a annoncé aujourd’hui que le conseil d’administration de Pacific Drilling avait nommé James W. Harris au poste de vice-président principal et de directeur financier de la Société. M. Harris remplace M. Johannes (John) P. Boots, qui, comme annoncé précédemment, a convenu avec la Société de se retirer de son poste actuel pour poursuivre d’autres opportunités.

M. Harris bénéficie de plus de 30 années d’expérience dans le secteur de l’énergie et à occupé divers rôles de leadership financier, de planification stratégique et de planification des affaires. À son poste le plus récent, il était vice-président exécutif du département Forage et Milieu sous-marin, pour Forum Energy Technologies, Inc., après avoir occupé le poste de directeur financier de Forum pendant douze ans.

Bernie Wolford, PDG de la Société, a déclaré : « Nous sommes sincèrement reconnaissants envers John P. Boots pour les nombreuses contributions qu’il a apportées au cours de son mandat de près de dix ans chez Pacific Drilling, et nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Jim au sein de l’équipe de direction de Pacific Drilling. Nous sommes confiants quant au fait que ses solides antécédents financiers et sa grande expérience de la haute direction dans le secteur des services pétroliers profiteront immédiatement à Pacific Drilling et à ses investisseurs », a ajouté M. Wolford.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s’est donné pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

