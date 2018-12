Pacific Drilling : annonce sa réintroduction en bourse sur le NYSE

Les négociations devraient commencer le 18 décembre 2018

Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDD) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reçu l’autorisation de réintroduire ses actions ordinaires à la Bourse de New York (« NYSE ») sous le symbole au téléscripteur « PACD ». La Société s’attend à ce que ses actions ordinaires commencent à se négocier sur le NYSE à l’ouverture du marché le 18 décembre 2018.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et technologiquement les plus modernes au monde. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

