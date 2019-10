PageGroup : Le courant acheteur devrait perdurer 31/10/2019 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 449.2GBp | Objectif : 491.4GBp | Stop : 431.6GBp | Potentiel : 9.39% Une impulsion haussière a été observée dernièrement sur PageGroup. Cette configuration technique laisse supposer une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 491.4 GBp. PageGroup représente actuellement 4.61 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 10/05/2018 au cours de 540.00 GBp. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sous-secteur Services de recherches de cadres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PAGEGROUP 0.18% 1 846 HAYS 12.57% 2 975 KORN FERRY -6.30% 2 074 MORNEAU SHEPELL INC. 27.08% 1 559 HEIDRICK & STRUGGLES INTERN.. -9.97% 552 ROBERT WALTERS PLC -5.45% 479

Données financières (GBP) CA 2019 1 628 M EBIT 2019 144 M Résultat net 2019 106 M Trésorerie 2019 103 M Rendement 2019 5,19% PER 2019 13,4x PER 2020 12,6x VE / CA2019 0,82x VE / CA2020 0,76x Capitalisation 1 434 M Prochain événement sur PAGEGROUP 14/01/20 Année 2019 Publication évolution de l'activité - Trading Update Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 491,67 GBp Dernier Cours de Cloture 451,60 GBp Ecart / Objectif Haut 43,9% Ecart / Objectif Moyen 8,87% Ecart / Objectif Bas -10,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stephen John Ingham Chief Executive Officer & Executive Director David Soutar Lowden Chairman Gary James Joint COO & Regional MD-Asia Pacific Oliver Watson Joint COO & Executive Director-UK, USA & Canada Kelvin John Stagg Chief Financial Officer & Executive Director