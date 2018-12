Hausse de 19% sur un an du nombre d'offres d'emplois publiées en Suisse

Zurich (awp) - Le nombre d'offres d'emploi publiées en Suisse a augmenté de 18,9% entre décembre 2017 et décembre 2018, selon le Swiss Job Index Michael Page paru jeudi.

Les logisticiens (+56%) et les développeurs informatiques (+55%) ont été les grands gagnants de 2018. Parmi les autres catégories d'emploi recherchées se distinguent les spécialistes de la sécurité informatique (34%), de la gestion et du support (31%), ainsi que les spécialistes de la distribution (30%).

"Compte tenu de la forte croissance dans de nombreux domaines, il y a de quoi être optimiste quant à la demande de travailleurs qualifiés en 2019", a déclaré Nicolai Mikkelsen, directeur de Michael Page, cité dans le communiqué.

En glissement annuel, la croissance a été la plus forte dans les régions du Mittelland (+23,4%), du lac Léman (+23%) et en Suisse orientale (+22,4%). Suivent la Suisse centrale (+19,1%) et le secteur entre l'Argovie et Bâle (+14,2%). La région zurichoise ferme le peloton (+11,6%).

Entre novembre et décembre 2018, le nombre d'offre a légèrement diminué (-0,7%), reflétant la tendance saisonnière des entreprises à minimiser les activités de recrutement pendant les vacances. Ce sont les développeurs informatiques qui ont été les plus demandés durant cette période.

Malgré la "très bonne tenue" du marché du travail, le Seco s'attend à un taux de chômage pour 2019 à 2,4% en Suisse, quand le consensus KOF table sur 2,6%.

