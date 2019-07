Hausse des offres d'emploi en Suisse entre juin et juillet

Zurich (awp) - Pour la première fois en quatre ans, le nombre d'offres d'emploi publiées en Suisse a évolué à la hausse pour la période entre juin et juillet. La région lémanique a affiché le plus fort taux de croissance, plus particulièrement le canton de Genève qui a atteint un record avec une progression de 12,1%.

Selon le Swiss Job Index de Michael Page paru mardi, les emplois publiés en Suisse ont affiché une croissance de 1,1% entre les mois de juin et juillet 2019, une période généralement plus propice aux congés estivaux. En comparaison annuelle, l'augmentation est encore plus marquée, à 15,2%.

La Suisse romande a caracolé en tête des régions avec un bond de 5,8% du nombre d'offres d'emploi publiées. Il s'agit de la plus forte évolution sur la période depuis l'initiation de l'indice en 2012. En région alémanique, l'indice est resté stable (+0,4%).

Les spécialistes en industrie pharmaceutique et chimique, en développement IT, en audit, gestion et support administratif, ainsi qu'en logistique en lien avec le commerce en ligne ont été les catégories d'emploi plus recherchées.

"Dans ces secteurs, les candidats reçoivent de multiples offres et les employeurs doivent accélérer leurs processus de recrutement s'ils ne veulent pas les laisser partir à la concurrence", a expliqué Julien Gibert, directeur exécutif chez Michael Page.

maj/op