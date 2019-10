PageGroup, Robert Walters, les recruteurs sont à la peine

Les actions Robert Walters chutent de 7,7% en matinée à la Bourse de Londres, après avoir révélé que ses résultats seront plus touchés que prévu par le ralentissement économique. La demande des entreprises britanniques pour du nouveau personnel a affiché en septembre son rythme le plus faible des huit dernières années. "En raison de ces incertitudes macroéconomiques, le groupe prévoit maintenant de dégager des bénéfices annuels comparables à ceux de l'exercice précédent", a déclaré le CEO Robert Walters.

Le parcours de PageGroup

Le concurrent PageGroup Plc n'a pas fait mieux : il a également averti ce matin. Son résultat opérationnel se situera entre 140 et 150 M£. Jusqu'à présent, le curseur était placé dans le bas de la fourchette 157 à 168 M£. Le management signale des ralentissements en Chine, au Royaume-Uni et en France, et même aux Etats-Unis et en Allemagne, où les chiffres avaient été plutôt résistants jusque-là. L'action perdait 6,3% à 391,50 GBp en milieu de matinée.

Les coups de frein de septembre sont d'autant plus problématiques que le mois est traditionnellement très favorables pour les entreprises du secteur.