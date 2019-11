Alimentaires: Matières premières: semaine favorable au palladium et au sucre,

mouvementée pour le cuivre

Londres (awp/afp) - Le palladium a atteint de nouveaux sommets cette semaine, culminant à 1.846,70 dollars dans la nuit de jeudi à vendredi et valant pour la première fois deux fois plus que le platine.

Le métal précieux a multiplié les records depuis un an, tandis qu'"une forte demande de la Chine et une croissance de l'offre morose ont tendu le marché", ont expliqué Daniel Hynes et Soni Kumari, analystes pour ANZ.

Selon Daniel Briesemann, analyste pour Commerzbank, "le durcissement de la réglementation sur les émissions dans plusieurs pays" a bénéficié au métal, même si "les spéculateurs ont aussi joué leur rôle dans la dernière hausse de prix".

Le palladium est utilisé dans l'industrie pour réduire les émissions polluantes, notamment dans l'automobile. C'est également le cas du platine, mais celui-ci étant surtout utilisé dans les véhicules diesel, il a souffert ces dernières années de la désaffection des consommateurs pour ce type de véhicule après le scandale Volkswagen.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de palladium valait 1.825,61 dollars vers 16H10 GMT, contre 1.777,01 dollars à la fin de la semaine précédente.

De son côté, l'or a peu bougé pendant la semaine. Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1.461,18 dollars vendredi vers 16H10, contre 1.461,60 dollars à la clôture de vendredi.

Le cuivre subit la guerre commerciale

Le marché du cuivre, très dépendant de la demande chinoise, a évolué cette semaine au gré des nouvelles de la guerre commerciale que se livrent Pékin et Washington.

Porté par les signaux positifs d'une conclusion avant la fin de l'année d'un accord commercial partiel, dit de "phase un", le cours du cuivre avait atteint 5.968 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME) mercredi un plus haut depuis la mi-novembre.

Le président américain Donald Trump avait évoqué mardi "la dernière ligne droite avant de parvenir à un accord très important, peut-être l'un des accords commerciaux les plus importants de l'histoire".

Mais l'adoption jeudi par Washington d'une loi en soutien au mouvement de protestation à Hong Kong a provoqué l'ire de Pékin qui a qualifié jeudi ce texte "d'abomination absolue".

Les menaces de représailles chinoises "ont entrainé le cours du cuivre vers le bas", selon Anna Stablum, analyste de Marex Spectron, faisant perdre au métal rouge ses gains du début de semaine.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 5.863,50 dollars vendredi à 16H10 GMT, contre 5.855,00 dollars le vendredi précédent à la clôture.

Le sucre s'apprécie

Les cours du sucre blanc et du sucre brut étaient orientés à la hausse cette semaine, après des chiffres de l'Organisation internationale du sucre (ISO) publiés jeudi.

"L'ISO a révisé à la hausse son déficit prévu pour la saison 2019-2020 à 6,1 millions de tonnes," ont constaté Warren Patterson et Wenyu Yao, analyste pour ING, en partie à causse "d'une production plus faible que prévu en Thailande et aux Etats-Unis".

L'Organisation internationale du sucre avait déjà remonté son déficit début septembre à 4,8 millions de tonnes.

Mais la perspective d'une "exportation massive" de l'Inde devrait "limiter la hausse", selon les mêmes analystes.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mars valait 345,90 dollars vers 16H15 GMT, contre 339,90 dollars le vendredi précédent à la clôture. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mars valait 13,00 cents, contre 12,81 cents sept jours auparavant.

bp/ktr/nas