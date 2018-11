L'or rebondit, le palladium au sommet

Londres (awp/afp) - L'or a progressé sur la semaine, après un plus bas en un mois, tandis que le palladium a atteint un nouveau record.

L'argent a fini également en hausse, après être tombé mercredi à un plus bas depuis plus d'un an et demi, et le platine a baissé par rapport à il y a sept jours.

L'or a démarré la semaine en baisse, tombant mardi à un plus bas en un mois à 1.196,32 dollars, "tandis que les investisseurs attendent de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine", notamment en décembre, ont expliqué les analystes d'ActivTrades.

La perspective de hausses des taux rend le dollar plus attractif pour les investisseurs, ce qui fait monter son cours.

De nombreuses matières premières, comme l'or, étant libellées en billet vert, une hausse du dollar renchérit le prix de celles-ci pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

Le métal précieux s'est néanmoins repris à partir de mercredi, "l'incertitude sur les Bourses mondiales ayant réduit l'appétit des investisseurs pour le risque, ce qui aide l'or", a souligné David Madden, analyste pour CMC Markets.

L'argent a également démarré la semaine en baisse, tombant mercredi à un plus bas depuis janvier 2016 à 13,89 dollars l'once, avant de se reprendre et de terminer à des niveaux supérieurs à ceux du vendredi précédent.

Le palladium, de son côté, a grimpé sur la semaine. Jeudi, il a même battu son record historique en ayant atteint 1.180,31 dollars l'once.

Une hausse que les analystes de Commerzbank attribuent à "l'étroitesse du marché".

"Les volumes d'échange étaient (jeudi) deux fois plus importants que la moyenne des derniers mois. Dans un marché petit et en partie illiquide, ces achats ont provoqué la réaction (qu'on a observée)", ont-ils jugé.

Le platine, lui, a baissé par rapport à il y a sept jours.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1.223,77 dollars vendredi vers 14H00 GMT, contre 1.211,56 dollars le vendredi précédent à la même heure.

L'once d'argent valait 14,38 dollars, contre 14,24 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine s'échangeait à 844,74 dollars, contre 858,88 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium valait pour sa part 1.182,55 dollars, contre 1.115,78 dollars à la fin de la semaine précédente.

