Le palladium surpasse l'or

Londres (awp/afp) - Le palladium a de nouveau grimpé, surpassant l'or sur la semaine et battant un nouveau record, et ce malgré la baisse des ventes de voitures en Chine.

Le métal précieux, utilisé dans la production de véhicules essence, a continué de grimper à des sommets "inimaginables", selon les analystes de Commerzbank, en atteignant mercredi 1.346,29 dollars l'once, un nouveau record historique.

Mais les prix se sont ensuite affaissés, notamment du fait de prises de bénéfices, ont expliqué les analystes de Commerzbank, qui évoquent également la baisse des ventes de voitures en Chine.

"Les ventes de véhicules ont baissé de 19% sur un an en décembre 2018, à 2,26 millions d'automobiles. Sur l'année 2018, la baisse atteint 6%", ont souligné les analystes de Saxo Banque, précisant qu'"il s'agit de la première baisse annuelle depuis 20 ans".

Mais "plusieurs responsables évoquent des mesures d'accompagnement pour soutenir le secteur", a ajouté Saxo Banque.

Le platine a également progressé, notamment vendredi dernier lorsque le dollar a fortement baissé après des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.

La plupart des matières premières étant libellées en dollars, un affaiblissement de celui-ci les rend moins onéreuses pour les investisseurs utilisant d'autres devises. Ce qui accroit la demande.

"L'affaiblissement du dollar américain a offert un nouvel élan au prix de l'or, qui a de nouveau grimpé jusqu'à près de 1.300 dollars", a ainsi souligné Carlo Alberto De Casa, analyste pour ActivTrades, même si le métal précieux reste légèrement en-dessous de son plus haut en six mois atteint vendredi dernier avec 1.298,61 dollars l'once.

De plus, selon le Conseil mondial de l'or, "l'augmentation de l'incertitude sur le marché et l'expansion des mesures protectionnistes vont rendre l'or plus attractif", alors que le métal précieux est considéré comme une valeur refuge.

Cette semaine, des négociations se sont tenues à Pékin entre les Etats-Unis et la Chine sur leur différend commercial.

Si les discussions ont "posé les bases" d'un accord commercial avec Washington, s'est félicité jeudi le gouvernement chinois, l'annonce d'avancées concrètes se fait toujours attendre.

Mardi, le CMO avait révélé que les réserves d'or des fonds adossés au métal jaune ont grimpé en décembre, alors que les marchés actions chutaient.

Les investissements dans des fonds indiciels (ETF) adossés à l'or ont conduit à une hausse des stocks de 76 tonnes en décembre, a rapporté le CMO, basé à Londres.

Sur l'ensemble de 2018, la hausse des stocks ne représente que 69 tonnes, puisque les marchés avaient délaissé les valeurs refuge au troisième trimestre.

L'argent, de son côté, a baissé en début de semaine avant de se redresser à partir de mardi. Sur la semaine, il reste stable mais en-dessous de son record depuis la mi-juillet, atteint également vendredi dernier.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1.288,96 dollars vendredi vers 15H10, contre 1.276,36 dollars le vendredi précédent vers 14H15 GMT.

L'once d'argent valait 15,59 dollars, contre 15,70 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine s'échangeait à 815,89 dollars, contre 800,15 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium valait pour sa part 1.323,84 dollars, contre 1.270,30 dollars à la fin de la semaine précédente.

ktr/js/nas