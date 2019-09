PALO ALTO NETWORKS : publication bien accueillie

Données financières (USD) CA 2020 3 461 M EBIT 2020 645 M Résultat net 2020 -17,8 M Trésorerie 2020 2 594 M Rendement 2020 - PER 2020 -239x PER 2021 1 146x VE / CA2020 4,81x VE / CA2021 3,58x Capitalisation 19 242 M Graphique PALO ALTO NETWORKS INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PALO ALTO NETWORKS INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 40 Objectif de cours Moyen 263,82 $ Dernier Cours de Cloture 200,49 $ Ecart / Objectif Haut 52,1% Ecart / Objectif Moyen 31,6% Ecart / Objectif Bas -7,73% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Nikesh Arora Chairman & Chief Executive Officer Amit Singh President Kathleen Ann Bonanno Chief Financial Officer & Executive Vice President Nir Zuk Director & Chief Technology Officer Naveen Zutshi Chief Information Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PALO ALTO NETWORKS INC 6.45% 19 242 VISA 37.77% 394 955 MASTERCARD 51.66% 290 265 PAYPAL HOLDINGS 29.30% 127 940 AVAST 31.62% 4 453 MIMECAST LTD 22.72% 2 549