cosmos82 - Panaméricaine de la mine de Navidad en confiance pour aller de l'avant ( traduction google ) CEO voit Province de Chubut changement de la loi pour permettre à ciel ouvert



* Projet Navidad a 632 mln d'onces d'argent en réserve



* Pour produire 19,8 millions oz / an, coût de 6.03/ounce



* Faisabilité complète due au 2ème trimestre 2011 (En dollars américains, sauf indication contraire)



TORONTO, le 2 décembre (Reuters) - Le directeur général de Pan American Silver ( PAA.TO ) a indiqué jeudi qu'il est confiant que la loi dans une province argentine sera révisé afin de permettre à un projet d'argent à ciel ouvert massive pour aller de l'avant.



S'exprimant seillers D'Une conférence minière à Toronto, Geoff Burns, a la déclarer la Mine d'argent Navidad Dans La province argentine de Chubut, qu'il a decrit Comme «transformationnel» Pour Le mineur d'argent canadien, Qui va se passer.



Chubut a interdit l'exploitation minière à ciel ouvert en 2003. Burns a déclaré que la loi comporte des dispositions pour permettre au gouvernement de définir les régions où une mine à ciel ouvert peut être utilisé.



"Je crois que nous allons voir un changement dans la loi en Chubut dans un proche avenir", at-il dit.



Il a ajouté que la loi n'avait pas été modifiée à ce jour, car les anciens propriétaires du projet de Navidad 632 millions d'onces étaient des sociétés juniors d'exploration que le gouvernement savait ne serait pas en mesure d'apporter la mine en production.



"Ils savent que nous pouvons construire cette", a déclaré Burns. "Ils savent que nous avons la capacité et l'expertise."



Il a ajouté que le projet emploiera 1.500 personnes pendant la construction et environ 500 pendant 17 années la vie de la mine.



Chubut, situé dans la région de la Patagonie argentine, est une région peu peuplée du pays.



Burns a déclaré que le projet Navidad, qui comprendra huit fosses à ciel ouvert, bénéficie du soutien de l'actuel gouverneur et l'avant-coureur lors des prochaines élections.