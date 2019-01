Zurich (awp) - DSV veut s'emparer de Panalpina. Le groupe de transport et de logistique danois a présenté une offre "non sollicitée" à son concurrent bâlois. L'entreprise scandinave propose l'équivalent de 170 francs suisses par titre Panalpina, en espèces et en actions DSV.

Conformément aux statuts de la société, le conseil d'administration examine avec ses conseillers l'offre de DSV, a précisé mercredi Panalpina dans un bref communiqué.

Contacté par AWP, le groupe établi à Bâle n'a pas souhaité fournir plus de détails. L'action Panalpina a clôturé la séance de mardi à la Bourse suisse à 137 francs suisses. Le prix offert par DSV représente ainsi une prime de près de 24% au regard du cours de clôture de mardi.

