Le danois DSV finalise l'ingestion de Panalpina, remplace la direction

Zurich (awp) - DSV prévoit d'officialiser lundi le succès de son offre de reprise sur Panalpina, "en accord avec les pratiques de la place financière suisse". Le logisticien danois en profite pour remplacer le patron Stefan Karlen et le directeur financier Robert Erni par son propre directeur général Jen Bjoern Andersen et son bras droit Jens Lund.

Comme annoncé en juin, DSV fera également main basse sur le conseil d'administration de Panalpina, plaçant Kurt Kokhauge Larsen à la présidence en lieu et place de Thomas Kern et intégrant Jens Bjoern Andersen, Jens Lund et Thomas Stig Plenborg, rappelle DSV dans un communiqué lundi.

Le processus d'intégration doit s'étaler sur deux ou trois ans et déboucher à terme sur l'abandon progressif de l'appellation Panalpina, après un passage sous pavillon "DSV Panalpina". Le groupe unifié générera un chiffre d'affaires de quelque 118 milliards de couronnes danoises (environ 17 milliards de francs suisses) et emploiera 60'000 collaborateurs à travers 90 pays.

DSV proposait depuis début avril 2,375 titres DSV contre une action Panalpina. L'offre représentait alors un prix implicite de 195,80 francs suisses pour chacune des 23,75 millions d'action Panalpina, équivalent à une prime de 43% par rapport au cours de clôture de l'action Panalpina en date de l'offre initiale du 15 janvier.

Valorisée en avril encore à 4,6 milliards de francs suisses mais sujette à l'évolution des cours des actions des deux sociétés, la transaction atteint au final 5,1 milliards ou 35,1 milliards de couronnes, hors impact de l'introduction de la norme comptable IFRS 16.

DSV devise le potentiel de synergies à environ 2,2 milliards de couronnes (321 millions de francs suisses) sur sa base de coûts annuels à compter de 2022.

