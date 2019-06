Nominations danoises au conseil de Panalpina après le rachat par DSV

Zurich (awp) - Quatre personnalités proposées par le logisticien danois DSV doivent être nommées au conseil d'administration de Panalpina lors de l'assemblée extraordinaire du groupe bâlois, le 16 juillet. DSV présentera Kurt Larsen comme membre et président du conseil, Thomas Plenborg, Jens Björn Andersen et Jens Lund.

Ils prendront leurs fonctions dès la finalisation du rachat, prévue lors du troisième trimestre. Tous les membres actuels du conseil de Panalpina se retireront, annonce vendredi un communiqué.

Les deux groupes s'étaient entendus début avril pour l'acquisition du Bâlois par le Danois. Ce dernier offre 2,375 de ses propres actions par action Panalpina. Le nouveau groupe s'appellera DSV Panalpina A/S et formera le quatrième plus grand acteur mondial du secteur.

op/maj