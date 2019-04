Panalpina: Thomas Kern nouveau président, pas de dividende en 2019

Zurich (awp) - Panalpina proposera à ses actionnaires le 9 mai la nomination de Thomas Kern comme nouveau président du conseil d'administration, pour succéder à Peter Ulber. Le logisticien bâlois, en passe d'être racheté par le danois DSV, renonce par ailleurs au versement d'un dividende pour 2019.

Thomas Kern a été en charge dernièrement de l'évaluation des options stratégiques du groupe, qui a conduit à l'acceptation de l'offre d'acquisition par DSV, relève mercredi Panalpina. Il est membre de l'organe de surveillance depuis 2015 et avait auparavant été directeur général (CEO) de Flughafen Zurich et de Globus (Suisse).

Peter Ulber, auquel il succédera, avait annoncé l'an dernier qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Il renonce aussi à se représenter pour le conseil d'administration.

Eu égard à l'offre publique d'échange (OPE) présentée la semaine dernière par DSV, qui s'apprête à racheter Panalpina pour 4,6 milliards de francs suisses, le conseil d'administration du groupe bâlois renonce à proposer un dividende pour 2019. Un dividende aurait un effet dilutif et nécessiterait d'adapter le rapport d'échange d'actions entre les deux groupes, relève le communiqué.

Le rachat de Panalpina devrait être finalisé au 4e trimestre 2019. Le nouveau groupe deviendra le 4e plus grand logisticien mondial et s'appellera DSV Panalpina A/S. Il sera coté uniquement à Copenhague, Panalpina disparaissant donc de la Bourse SIX à Zurich.

