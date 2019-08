Panalpina : acquisition par DSV finalisée

19/08/2019 | 13:45

Le logisticien danois DSV a annoncé la finalisation de son offre publique sur son pair suisse Panalpina, transaction pour une valeur d'entreprise d'environ 37 milliards de couronnes danoises (environ 5,4 milliards de francs suisses).



Le groupe issu de ce rapprochement, représentant environ 118 milliards de couronnes de revenus pro forma, sera baptisé 'DSV Panalpina'. L'ensemble des filiales et activités opérationnelles seront unifiées sous la marque DSV, au fur et à mesure de l'intégration.



Sur la base d'estimations préliminaires, DSV anticipe pour cette opération des synergies de coûts annuelles de l'ordre de 2,2 milliards de couronnes, avec plein effet en 2022, et un effet relutif sur son BPA (dilué et ajusté) à horizon 2021.



