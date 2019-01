Panalpina courtisé contre son gré par DSV

Zurich (awp) - Le logisticien Panalpina indique mercredi avoir reçu de la part du concurrent danois DSV une proposition de rachat "non sollicitée". Le dépot de l'offre a été confirmé dans la matinée par DSV également, qui avait essuyé en octobre un échec dans sa tentative de rapprochement avec Ceva Logistics, également coté sur SIX. L'entreprise scandinave propose l'équivalent de 170 francs suisses par titre Panalpina, en espèces et en actions DSV.

Dans le détail, l'offre comprend 1,58 action DSV (472,20 couronnes danoises à la clôture mardi ou approximativement 71 francs suisses) et 55 francs suisses en liquide par titre Panalpina. Le montant total avoisinerait ainsi les quatre milliards de francs suisses.

Conformément aux statuts de la société, le conseil d'administration examine avec ses conseillers l'offre de DSV, a précisé mercredi Panalpina dans une prise de position succincte.

Contacté par AWP, le groupe établi à Bâle n'a pas souhaité fournir plus de détails. L'action Panalpina a clôturé la séance de mardi à la Bourse suisse à 137 francs suisses. Le prix offert par DSV représente ainsi une prime de près de 24% au regard du cours de clôture de mardi.

Président réticent

Contesté au sein de l'actionnariat pour ses réticences à toute tentative de rapprochement, le président de Panalpina Peter Ulber avait annoncé mi-novembre son retrait au printemps de cette année. La remise de son mandat avait alors suscité des rumeurs de rachat ou de rapprochement, avec Kühne+Nagel notamment.

L'appétit de DSV pour un rachat ne faisait déjà plus aucun doute depuis le lancement en octobre d'une offensive sur Ceva Logistics. Quelques mois à peine après son introduction à la Bourse suisse, le logisticien américain s'était vu proposer par DSV 27,75 puis 30,00 francs suisses par action, pour une valorisation totale de 1,5 milliard.

Soutenu par son actionnaire de référence français, l'armateur CMA CGM, Ceva Logistics était parvenu à repousser les avances de DSV, qui avait fini par retirer son offre fin octobre.

vj/jh