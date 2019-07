Panalpina: résultats du 2e trimestre à la traine

Zurich (awp) - L'entreprise de transports et de logistique Panalpina n'a pas atteint au premier semestre 2019 le niveau de sa performance de l'année passée à la même période. Tous les indicateurs au deuxième trimestre 2019 en particulier sont tombés bien en deçà des attentes des analystes consultés par AWP.

Panalpina a réalisé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice consolidé de 34 millions de francs suisses, en baisse 5,8% sur un an. D'avril à juin, ce chiffre s'est élevé à 14,8 millions alors que le marché en attendait 19 millions, selon un communiqué publié jeudi.

Le chiffre d'affaires entre janvier et juin a progressé de 1,6% à 2,96 milliards de francs suisses, malgré un deuxième trimestre à la traine en comparaison annuelle (-1,6% à 1,48 milliards) qui a déçu les attentes du marché (1,55 milliards).

A la fin juin, le résultat opérationnel brut (Ebitda) perdait 4,3% à 131,3 millions de francs suisses. Le bénéfice d'exploitation (Ebit), à 52,1 millions de francs suisses s'affichait en recul de 4,8%. Cette tendance baissière est encore plus marquée pour le deuxième trimestre, avec un Ebitda à 63,21 millions de francs suisses (-13,2% en comparaison annuelle) et un Ebit à 23,98 millions (- 20,7%). Ces deux indicateurs sont loin d'atteindre les prévisions des analystes affichées à 73 et 29 millions respectivement.

Des résultats trimestriels décevants

Dans ces conditions, les analystes d'UBS s'attendent à une réaction négative de la part des investisseurs. La Banque cantonale de Zurich (ZKB), quant à elle, estime que les résultats semestriels n'auront pratiquement aucun impact sur le titre Panalpina au motif que son cours est lié à celui du titre de son homologue danois DSV, suite à l'offre d'achat de ce dernier et qui se déroule sans problème.

"La baisse de la marge brute résulte principalement de celle dans le fret aérien ainsi que la baisse des volumes du secteur automobile", a déclaré Stefan Karlen, directeur général, par voie de communiqué jeudi.

Les volumes de fret aérien ont augmenté de 5% au premier semestre 2019 en comparaison annuelle. Le rapport de conversion, qui mesure l'Ebit par rapport à la marge brute, n'a toutefois pas atteint le niveau de 2018 en raison de la forte baisse des volumes dans le secteur automobile.

Les volumes de fret maritime ont régressé de 3% sur les premiers six mois de l'année. Toutefois, une meilleure maîtrise des coûts a permis une progression de l'Ebit à 5,5 millions, contre une perte de 5,5 millions l'année précédente.

La division logistique a généré un moins bon chiffre d'affaires sur six mois en raison de la saisonnalité et du recul des commandes dans les secteurs automobiles et technologiques. Au deuxième trimestre toutefois, son Ebit a atteint son plus haut trimestriel historique.

Le directeur général de Panalpina n'a pas énoncé d'objectifs chiffrés quant au restant de l'année.

A 10h27, l'action Panalpina cédait 0.6% à 225.08 dans un SPI en progression de 0,12%.

Le logisticien DSV et son homologue Panalpina se sont entendus début avril pour l'acquisition du Bâlois par le Danois. A l'échéance jeudi du délai de l'offre publique d'échange, DSV détient 88,27% du capital-actions de Panalpina. L'annonce finale des résultats intermédiaires devrait être publiée le 23 juillet 2019.

