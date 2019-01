Panalpina s'envole en Bourse, après une offre du danois DSV

Zurich (awp) - L'action Panalpina avait le vent en poupe mercredi dans les premiers échanges à la Bourse suisse. Le logisticien bâlois fait l'objet d'avances de la part de son homologue danois DSV, valorisant l'entreprise à environ 4 milliards de francs suisses.

Les analystes accueillent une tentative d'approche pas si inattendue, mais préviennent que son issue demeure incertaine. DSV avait en effet été éconduit en octobre dernier par Ceva Logistics, également coté sur SIX et soutenu par son actionnaire de référence CMA CGM.

A 09h33, la nominative Panalpina Welttransport décollait de près de 25% à 171,10 francs suisses, s'alignant ainsi sur les quelque 170 francs suisses proposés par DSV. Le SPI prenait à titre de comparaison 0,3%.

Baader Helvea doute que la direction de Panalpina et ses actionnaires se laissent séduire par cette offre initiale de DSV. Une proposition concurrente et plus généreuse pourrait par contre faire céder cette résistance.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) tient aussi à souligner l'incertitude quant à l'issue de cette tentative de rachat, rappelant que l'actionnaire principal de Panalpina, la fondation Ernst Göhner avec 46%, ne s'est jusqu'ici jamais montré véritablement favorable à une telle opération.

La lenteur du rétablissement de Panalpina expose depuis quelque temps déjà la société aux appétits de la concurrence, rappelle de son côté Vontobel. L'établissement zurichois juge l'offre de DSV conforme à ses propres estimations, mais n'exclut pas une surenchère par un autre acteur du secteur.

jh/fr