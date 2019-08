Repris par DSV Panalpina réduit drastiquement sa direction générale

Zurich (awp) - Désormais dans le giron du danois DSV, Panalpina réduit drastiquement sa direction générale. Après le remplacement la semaine dernière du directeur général et du chef des finances du groupe de transport et de logistique bâlois, le conseil d'administration a décidé de supprimer cinq postes à la tête de l'entreprise.

De ce fait, les responsables commercial (CCO) Karl Weyeneth, de l'information Ralf Morawietz, le juriste en chef (CLO) Christoph Hess ainsi que les vice-présidents des activités de fret maritime Peder Winther et de fret aérien Lucas Kuehner ont quitté leurs fonctions, indique vendredi Panalpina. Christoph Hess continuera cependant à l'avenir à déployer une activité identique au sein de DSV Panalpina.

La fondation Ernst Göhner, important actionnaire du groupe, a en outre nommé M. Hess en tant qu'observateur au sein du conseil d'administration de DSV Panalpina. Lucas Kuehner assumera pour sa part la présidence du secteur Charter Network and Perishables dans l'unité DSV Air & Sea. Quant à Karl Weyeneth, il continuera à occuper un poste à responsabilités dans l'organisation commerciale de DSV Panalpina.

Ayant officialisé la semaine dernière le succès de son offre de reprise sur Panalpina, DSV a remplacé le patron Stefan Karlen et le directeur financier Robert Erni par son propre directeur général Jens Bjoern Andersen et son bras droit Jens Lund. Directeurs sortants et actuels composeront ensemble un comité d'intégration.

Comme annoncé en juin, DSV fera également main basse sur le conseil d'administration de Panalpina, plaçant Kurt Kokhauge Larsen à la présidence en lieu et place de Thomas Kern et intégrant Jens Bjoern Andersen, Jens Lund et Thomas Stig Plenborg.

DSV avait proposé depuis début avril 2,375 titres DSV contre une action Panalpina, dont les fractions ont été réglées en liquide. L'offre, acceptée à hauteur de 98,16%, représentait un prix implicite de 195,80 francs suisses pour chacune des 23,75 millions d'actions Panalpina, équivalent à une prime de 43% par rapport au cours de clôture du titre en date de l'offre initiale du 15 janvier.

Valorisée en avril à 4,6 milliards de francs suisses mais sujette à l'évolution du cours de DSV, la transaction a au final atteint 5,1 milliards de francs suisses ou 35,1 milliards de couronnes, hors impact de l'introduction de la norme comptable IFRS 16.

