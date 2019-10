Panasonic: chute des ventes, le bénéfice net semestriel perd 11% sur un an

Tokyo (awp/afp) - Le fabricant japonais d'appareils électroniques et électroménagers Panasonic a fait état jeudi d'une chute de 11% de son bénéfice net semestriel à 100 milliards de yens (830 millions d'euros), en raison de ventes affaiblies par le ralentissement de l'activité en Chine.

Le groupe cite aussi des effets négatifs de changes ainsi que des difficultés sur le marché des téléviseurs à l'étranger, autant de déconvenues que n'a pas compensées la bonne tenue de l'activité d'équipements pour le secteur de l'immobilier, selon un communiqué.

Ses prévisions de bénéfices annuels sont maintenues mais celle du chiffre d'affaires a été baissée de 200 milliards de yens à 7700 milliards de yens.

A la fin du premier semestre (avril à septembre), celui qu'on appelait "l'éternel rival de Sony" a totalisé des ventes de 3.844 milliards de yens, en repli de 4% sur un an.

Panasonic déplore une moindre demande d'équipements pour automobiles en Chine, alors même que les batteries de voitures électriques ont enregistré une croissance par ailleurs.

Il a enduré un déficit opérationnel dans cette division, à cause du marché chinois ralenti et d'investissements importants dans les batteries.

Panasonic souffre aussi d'une désaffection pour les téléviseurs et appareils photos (sa marque Lumix).

Il a aussi signalé des performances mauvaises dans les systèmes avioniques à cause de reports d'investissements d'une partie des compagnies aériennes, et dans les automations industrielles du fait du conflit commercial sino-américain qui grippe la machine industrielle chinoise.

Pour l'intégralité de l'exercice qui sera clos en mars 2020, Panasonic s'attend toujours à un résultat net de 200 milliards de yens (-30%) et un bénéfice opérationnel de 300 milliards (-27%).

L'absence de rentrée exceptionnelle qui a gonflé en partie le bénéfice de l'exercice passé jouera négativement, et Panasonic anticipe aussi des frais de restructuration et des dépenses fixes plus importantes, même s'il promet de tenter de réduire ses coûts dans les divisions les plus à la peine.

afp/ol