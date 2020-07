Pandora : anticipe un T2 meilleur que prévu

09/07/2020 | 12:47

Pandora annonce ce jeudi anticiper un résultat d'exploitation 'nettement meilleur que prévu' pour le deuxième trimestre.



La société danoise a ainsi déclaré que l'EBIT hors frais de restructuration pour le dernier trimestre devrait se situer 'à peu près à l'équilibre', par rapport aux prévisions précédentes d'un EBIT 'significativement négatif'.



Cette performance financière meilleure que prévu est le résultat d'une réouverture plus rapide des marchés, de solides performances en ligne et d'une reprise du trafic légèrement plus rapide vers les magasins rouverts, selon le groupe, dont 86% des magasins possédés et franchisés étaient ouverts au 30 juin.



