Pandora AS : L'action brille en bourse

Des résultats trimestriels pas brillants, mais des perspectives rassurantes.



Les résultats du second trimestre dévoilés mardi par la société se sont révélés en baisse sur un an, mais conformes aux prévisions. Le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 4 693 millions de couronnes danoises (environ 628.5 millions d'euros), soit en repli de 4% sur un an, en monnaie locale. La croissance organique a reculé de 7% et la croissance totale des ventes, à données comparables, de 10%, en raison d'une diminution du trafic dans les magasins physiques. A contrario, à périmètre et change constants dans les magasins en ligne, le taux de croissance s'est accéléré de 22%.





Le joaillier mondialement connu a toutefois observé une décélération de la baisse de ses ventes dans certains pays comme au Royaume-Uni et en Italie, où elles n'ont diminué, respectivement, "que de" 8% et 10%, contre 13% et 22% sur les trois premiers mois de l'année.

De plus, Pandora reste optimiste quant à ses prévisions annuelles et affirme que des "premiers signes positifs liés au programme NOW sont visibles dans la marge brute sous-jacente, les niveaux de coûts et sa génération de trésorerie".



Une présence marketing en plein boom.



En effet, depuis ce début d'année, la société a lancé un programme de redynamisation des ventes (Programme NOW) en augmentant significativement ses investissements dans le marketing, en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux, en se développant dans le e-commerce, etc.







