Pandora : entouré après son point d'activité

20/08/2019 | 10:28

Le titre Pandora prend 5,2% sur l'OMX, entouré après un point d'activité du bijoutier danois, à l'occasion duquel il réaffirme ses objectifs annuels de croissance organique et de marge opérationnelle hors restructurations.



'Comme attendu, les résultats financiers sont restés faibles et impactés par le redémarrage commercial initié dans le cadre du programme NOW', reconnait-il, indiquant une croissance organique de -7% sur son deuxième trimestre avec une moindre fréquentation des magasins.



La direction de Pandora affirme toutefois observer 'des premiers signes positifs de l'impact du programme NOW visibles dans sa marge brute sous-jacente, ses niveaux de coûts et sa génération de trésorerie'.



