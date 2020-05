Paradox Interactive AB (publ) : Proche d'un nouveau potentiel d'appréciation

Données financières (SEK) CA 2020 1 762 M EBIT 2020 675 M Résultat net 2020 518 M Trésorerie 2020 645 M Rendement 2020 0,58% PER 2020 43,1x PER 2021 39,3x VE / CA2020 12,6x VE / CA2021 11,1x Capitalisation 22 810 M Prochain événement sur PARADOX INTERACTIVE AB (PU 15/05/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 190,50 SEK Dernier Cours de Cloture 216,00 SEK Ecart / Objectif Haut -2,78% Ecart / Objectif Moyen -11,8% Ecart / Objectif Bas -18,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ebba Dagmar Lucie Ljungerud Chief Executive Officer Per Fredrik Wester Executive Chairman Alexander Bricca Chief Financial Officer Mina Boström Nakicenovic Chief Technology Officer Thor Håkan Sjunnesson Independent Director