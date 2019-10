PARAGON ID : accord de licence exclusif signé par SPS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paragon ID, Amatech et SPS ont annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de licence, exclusif et mondial, concernant les technologies de couplage inductif basé sur les antennes filaires du groupe Paragon ID. Selon cet accord, SPS a le droit d’utiliser les technologies brevetées par Amatech, et a notamment le droit exclusif de sous-licencier et de défendre les brevets couvrant les produits passés et futurs déployés sur le marché, particulièrement les produits basés sur des antennes filaires tels que les cartes dual interface.In Group et Paragon ID sont persuadés que cet accord contribuera à la promotion active de ces technologies brevetées, et créera ainsi de la valeur pour les sociétés et leurs clients." SPS déploiera cette technologie sur les marchés du paiement et de l'identité, mondialement, plus vite et de manière plus efficace que nous l'avons fait par nous-mêmes, ou avec de potentiels partenaires. Cet accord nous permettra de concentrer notre énergie en R&D et en investissements pour développer nos technologies relatives aux cartes dual interface métalliques, " a expliqué Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID.